Ο Ιβοριανός θρύλος, συνεχίζει κανονικότατα την καριέρα του επί αμερικανικού εδάφους, ακόμα κι αν δεν βρίσκεται στο MLS αλλά σε χαμηλότερο επίπεδο.

Είναι πλέον ιδιοκτήτης – ποδοσφαιριστής της Phoenix Rising και απολαμβάνει κάθε στιγμή, έχοντας ενωθεί με τον κόσμο της ομάδας, αφού ήδη τον έχουν λατρέψει όλοι...

Το παρακάτω βίντεο θα σας πείσει για τους λόγου το αληθές...

Didier Drogba is loving life with the Phoenix Rising pic.twitter.com/0diPZS9Hrk

— 101 Great Goals (@101greatgoals) July 16, 2017