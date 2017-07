Κασάμι: «Έχω συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό...»

Οι μεγαλύτερες διοργανώσεις στη Vistabet. Παίξε νόμιμα με προσφορά ημέρας στο Μπούντουτσνοστ – Παρτιζάν (21+).

Έπειτα από μια σεζόν στη Νότιγχαμ Φόρεστ με τη μορφή δανεισμού από τους Πειραιώτες, ο Κασάμι επέστρεψε στους «ερυθρόλευκους» και δεν δείχνει προς το παρόν πρόθεση να κάνει άλλη μια νέα αρχή μακριά από την ελληνική ομάδα.

Έτσι, στα διάφορα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για σκέψεις και για πιθανότητες αποχώρησης από την ομάδα του Μπεσνίκ Χάσι, απάντησε γράφοντας στα social media:

«Μερικά media αυτές τις ημέρες είναι ενοχλητικά. Έχω ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Σας παρακαλώ, σεβαστείτε το. Σας ευχαριστώ».

some media these days are annoying - I have a 1 year contract left at Olympiacos, please respect that, thanks!

— Pajtim Kasami (@PajtimKasami) July 18, 2017