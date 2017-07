«Μέσι, Τζόρνταν, Φέντερερ, οι καλύτεροι που έχω δει», έγραψε χαρακτηριστικά στο λογαριασμό του στο twitter ο Ζεράρ Πικέ.

Φυσικά, ο κεντρικός αμυντικός της Μπαρτσελόνα προέβη στο εν λόγω σχόλιο λόγω της κατάκτησης του Γουίμπλεντον για 8η φορά από τον θρύλο Ρότζερ Φέντερερ

Leo Messi, Michael Jordan, Roger Federer. The best I've seen.

— Gerard Piqué (@3gerardpique) July 16, 2017