Ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε το Χορστ (pic)

Ο «δικέφαλος του βορρά» αποχωρεί από την Ολλανδία το απόγευμα της Κυριακής, λίγο μετά το προγραμματισμένο παιχνίδι με τον Αίαντα.

Η ομάδα «χτίστηκε» στο Χορστ ενόψει της νέας σεζόν, με τον Στανόγεβιτς να έχει αντικαταστήσει τον Ίβιτς στον πάγκο και μέσω των social media, η ομάδα της Θεσσαλονίκης αποχαιρέτησε το μέρος στο οποίο διέμενε τον τελευταίο καιρό.

It's time to go. Thank you for the hospitality #PAOK #PreSeason #DareToDream pic.twitter.com/szLyw3CgRy

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) July 15, 2017