Παίκτης της Χοφενχάιμ μέχρι το 2020 ο Σάντρο Βάγκνερ, ο οποίος υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο. Ο 29χρονος διεθνής φορ αποκτήθηκε από το σύλλογο το καλοκαίρι του 2016 και πέτυχε 12 γκολ σε 33 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

