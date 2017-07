Νεκρός οπαδός μετά το Βάσκο – Φλαμένγκο! (vid)

Οι άσχημες σκηνές που εκτυλίχθηκαν με τη λήξη της αναμέτρησης για το Brasileirao, με τη Φλαμένγκο ν' αναδεικνύεται μεγάλη νικήτρια με σκορ 1-0 και ν' ανεβαίνει στη 2η θέση της βαθμολογίας, οδήγησαν στον θάνατο ενός 27χρονου οπαδού...

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας που φέρεται να συμμετείχε στα άγρια επεισόδια, έπεσε νεκρός από σφαίρα και όταν διακομίστηκε στο νοσοκομείο απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του...

Η σφαίρα τον βρήκε στο στήθος και ακαριαία άφησε την τελευταία του πνοή...

Οι οπαδοί της Βάσκο δεν άντεξαν την ήττα της ομάδας τους και φέρονται να ξεκίνησαν τις ταραχές από την εξέδρα...

Vasco fans riot after losing 1-0 to Flamengo (via @Esp_Interativo) pic.twitter.com/1jDfGKJS1Z

— 101 Great Goals (@101greatgoals) July 9, 2017