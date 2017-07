Χαμός στην πρώτη της Μίλαν (pics & vids)

Σημαντικές μεταγραφές και ένα μεγάλο ποσό κοντά στα 130 εκατ. ευρώ που έχει δαπανηθεί για την ενίσχυση της ομάδας. Επειτα από αρκετά χρόνια η Μίλαν βρίσκεται σε... ζωηρή κίνηση και αυτό έχει φέρει ξανά ενθουσιασμό στους τιφόζι της. Περίπου 5.000 εξ αυτών έσπευσαν στην πρώτη συγκέντρωση των Ροσονέρι στο Μιλανέλο, για να δώσουν με τη σειρά τους ώθηση στο νέο ξεκίνημα που επιχειρεί η ομάδα του Βιντσέντσο Μοντέλα.

The Curve sud meeting Milan new players pic.twitter.com/H564XNHpef

Another video of Milan fans chanting in front of Casa Milanpic.twitter.com/JM0bzky3et

— Milan Eye (@MilanEye) July 5, 2017