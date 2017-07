«Πρόδωσε» τη Μπενφίκα ο Κοεντράο

Καθημερινά ειδικά στοιχήματα (21+).

Ο Πορτογάλος αριστερός μπακ επέστρεψε στην πατρίδα του για να συνεχίσει την καριέρα του, τουλάχιστον μέχρι το επόμενο καλοκαίρι.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας είναι η νέα του ομάδα, ωστόσο, η κίνησή του αυτή, είναι τέτοια που προκαλεί την έντονη δυσαρέσκεια και εν μέρει την οργή των οπαδών της Μπενφίκα.

Αυτό, διότι οι «αετοί» θυμούνται τη δήλωση του Κοεντράο, το 2015, όταν δήλωνε πως θα επιστρέψει κάποια μέρα στον σύλλογο γιατί σημαίνει πολλά για εκείνον και πλέον θα φορέσει τα πράσινα της άλλης μεγάλης ομάδας της Λισαβόνας...

Welcome to the Lions, @Fabio_Coentrao! pic.twitter.com/gCJ2LgmLbl

— Sporting CP_en (@SportingCP_en) July 5, 2017