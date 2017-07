«Λιώμα» ο Μαραντόνα στη Νάπολη (vids)

Ο Αργεντινός θρύλος εθεάθη σε αρκετά κακή κατάσταση σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες (4/7) βράδυ σε ξενοδοχείο της ιταλικής πόλης, ενώ σήμερα έχει προγραμματιστεί να τιμηθεί ως επίτιμος δημότης.

Δίχως ν' αφήσει στιγμή τα ποτήρια με το κρασί, έγινε «λιώμα», φτάνοντας σε σημείο να κάθεται στην οροφή ενός τζιπ, να ανοίγει το πουκάμισό του και να φωνάζει συνθήματα εις βάρος της Γιουβέντους...

Diego Maradona back in Naples last night. Still got it... pic.twitter.com/ZkKz2pWZxU

Maradona goes outside his hotel in Naples, sits on top of a van & leads a chant:

"Whoever's not cheering is a Juventus fan!" pic.twitter.com/j8gqiIHmQ8

— ItalianFootballTV (@IFTVofficial) July 5, 2017