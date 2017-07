Ο Κίμιχ κάτι ψιλοείπε με τον πορτιέρο της Χιλής Μπράβο και αμέσως όρμησαν κατά πάνω του Μεδέλ και Βιδάλ. Μάλιστα ο τελευταίος παρά το ότι είναι συμπαίκτες στην Μπάγερν, άπλωσε και τα χέρια του πάνω στον Γερμανό δεξιό full back. Τελικά την έβγαλαν όλοι... καθαρή και συνέχισαν στον τελικό του Κυπέλλου Συνομοσπονδιών.

