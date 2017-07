«Κλείνει στον Παναθηναϊκό ο Ντεζάγκα» (pics)

Ακόμα ένας ποδοσφαιριστής έρχεται στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό, από το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, σελίδα στο Instagram αλλά και λογαριασμός στο twitter, στέλνουν στο «τριφύλλι» τον Άσκαν Ντεζάγκα.

Πρόκειται για 30χρονο Ιρανό εξτρέμ, διεθνή με την Εθνική του ομάδα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Βόλφσμπουργκ. Οι συμπατριώτες του, αναφέρουν πως θα υπογράψει στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα δύο χρόνια.

According to reports in Iran, Ashkan Dejagah will sign a 2 year contract w/ @EuropaLeague-bound Panathinaikos of the Superleague. pic.twitter.com/BVXKu1FyJO

