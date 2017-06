Giallorosso ο Πελεγκρίνι (pic & vid)

Ο Πελεγκρίνι επιστρέφει στην Ρώμη, την πόλη που γεννήθηκε, καθώς οι Giallorossi έκαναν χρήση της option επαναγοράς ύψους 10 εκατ. ευρώ. Ο Πελεγκρίνι, που έπαιξε σε 27 αγώνες στην Serie A το 2016-17 και πέτυχε 6 γκολ, έβαλε υπογραφή σε συμβόλαιο για 5 χρόνια. Ρόμα και Σασουόλο διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις και ένα ακόμα deal έγινε μεταξύ τους καθώς ο μεσοεπιθετικός, Φεντερίκο Ρίτσι (δεξιά στη φωτό), αποκτήθηκε από τους Neroverdi, στους οποίους αγωνιζόταν ήδη ως δανεικός (21 ματς, 2 γκολ).

AS Roma win the award for the best transfer announcement so far!

This is brilliantpic.twitter.com/aqeLysDFu4

— 101 Great Goals (@101greatgoals) June 30, 2017