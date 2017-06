Ηταν δεδομένη η αγορά, αλλά τώρα έπεσαν οι υπογραφές και ο Ρικ Κάρστορπ ανακοινώθηκε ως παίκτης της Ρόμα. Οι Τζαλορόσι πλήρωσαν στην Φέγενορντ για τον 22χρονο Ολλανδό 14 εκατ. ευρώ (+5 σε μπόνους στόχων). Ο νεαρός πλάγιος μπακ έγινε κάτοικος «Ολίμπικο» για την επόμενη πενταετία.

Signed and sealed. Rick Karsdorp is an #ASRoma player!

— AS Roma English (@ASRomaEN) June 28, 2017