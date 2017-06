Εχει δείξει πολλές φορές στο παρελθόν ότι το έχει με το γκολ. Αυτή τη φορά όμως ο Γκάρθ Μπέιλ όχι μόνο εμφανίστηκε χωρίς μπλούζα, μοστράροντας το εξαιρετικά γραμμωμένο κορμί του, αλλά παρουσίασε και ένα καινούργιο κόλπο με το μπαστούνι. Το θέμα βέβαια που απασχολεί περισσότερο τους οπαδούς της Ρεάλ, είναι το να πάρει σειρά και στο γήπεδο με τη φανέλα της ομάδας...

Gareth Bale showing off some serious golf skills! pic.twitter.com/LT4qVN6CnL

— HowDidiDo (@HowDidiDo) June 27, 2017