Υπέγραψε και ανυπομονεί ο Κωνσταντόπουλος! (pic)

Ο Ντίμι ήταν από τους βασικούς συντελεστές της πορείας της Μίντλεσμπρο προς την άνοδο στην Premier League. Φέτος ωστόσο, στην μεγάλη κατηγορία, δεν πήρε ευκαιρίες. Ωστόσο, η πολύτιμη προσφορά του στο σύλλογο, η εμπειρία και το γεγονός ότι συνεχίζει να δουλεύει εντατικά στα 38 του χρόνια, έφεραν νέο συμβόλαιο με τη Μπόρο.

«Δεν μπορώ να περιμένω για να ξεκινήσω και πάλι», τόνισε ο ίδιος μέσω twitter, ευχαριστώντας τους πάντες στην πόλη για την υποστήριξή τους.

Delighted to sign another deal

I can't wait to start again

Thanks everyone for your support

U T B pic.twitter.com/Hyzl5SN7mx

— Dimi Konstantopoulos (@Dimster23) June 26, 2017