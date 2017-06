Φέρνει Ματέους Βάργκας η Κέρκυρα! (vids)

Ένα νέο... λαβράκι από την Βραζιλία φέρνει στην Ελλάδα η Κέρκυρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του gazzetta.gr, οι Φαίακες έχουν φτάσει σε συμφωνία με την Άουνταξ για τον δανεισμό του Ματέους Βάργκας για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο 21χρονος Βραζιλιάος, αγωνίζεται στο δεξί άκρο της επίθεσης, ενώ μπορεί να παίξει τόσο ως επιτελικός μέσος, αλλά και ως αμυντικός χαφ. Την περασμένη σεζόν, αγωνίστηκε με την Άουνταξ 12 φορές. Στη Κέρκυρα, ευελπιστούν να βρουν στο πρόσωπό του έναν νέο... Τουράμ, μιας και με την ίδια μυστικότητα είχαν κινηθεί για την απόκτηση και του Βραζιλιάνου επιθετικού ο οποίος τα πήγε εξαιρετικά στη πρώτη του χρονιά στη Σούπερ Λιγκ.

Την Δευτέρα, ο Βάργκας θα μπει στο αεροπλάνο για την Ελλάδα. Την Τρίτη αναμένεται να βρίσκεται στην Αθήνα ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Στη συνέχεια και μέχρι την Πέμπτη αναμένεται να βρεθεί στη Κέρκυρα ώστε να υπογράψει το συμβόλαιό του και να ενταχθεί στην προετοιμασία της ομάδας. Με αυτό τον τρόπο, ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος θα έχει στα χέρια του από πολύ νωρίς στην προετοιμασία, ένα από τα βασικά κομμάτια της φετινής μεταγραφικής ενίσχυσης των «Φαιάκων».

Το who is who

Ο Ματέους ντε Βάργκας, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 18 Ιουνίου 1996 στη πόλη Σινόπ της Βραζιλίας. Το 2014 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την Άουνταξ, σε ηλικία 18 χρόνων για να παραχωρηθεί ως δανεικός σε μία από τις πιο ιστορικές ομάδες της χώρας του, την Κορίνθιανς.

Εκεί αν και βρέθηκε αρκετές φορές στις αποστολές της ομάδας, δεν κατάφερε να αγωνιστεί στη πρώτη κατηγορία της χώρας. Τελείωσε την σεζόν με δύο συμμετοχές στην ομάδα Νέων του συλλόγου, με την οποία όμως κατέκτησε το Brasileiro U-20.

Στο τέλος της σεζόν επέστρεψε στην Άουνταξ η οποία την επόμενη σεζόν τον παραχώρησε και πάλι δανεικό, αυτή τη φορά στην Οέστε, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας. Εκεί ουσιαστικά το 2016, έπαιξε για πρώτη φορά σε υψηλό επίπεδο, καθώς κατάφερε να αγωνιστεί 20 φορές σημειώνοντας και 1 τέρμα.

Αυτή ήταν και η χρονιά που του έδωσε το... διαβατήριο ουσιαστικά για την Ευρώπη. Την περασμένη σεζόν, αγωνίστηκε με την Άουνταξ στο Παουλίστα έχοντας αρκετά καλή παρουσία. Πλέον ετοιμάζει βαλίτσες για την χώρα μας, που θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει για τα επόμενα δυο χρόνια την τύχη του στην Ευρώπη.