Μετά τον Μπεργκ, ο επόμενος προδότης ποιος;

Η απάντηση για την στάση του Μπεργκ αλλά και του κάθε Μπεργκ σε όλους τους τομείς της ζωής ίσως να βρίσκεται στο θέμα που ανάρτησε η Στέλλα Παπαδοπούλου χθες στο gazzetta!

Πρωταγωνιστής ένας σύγχρονος ερημίτης ο Αυστραλός Ντέιβιντ Γκλάσεν. Έχασε όλη του την περιουσία στην μεγάλη κρίση του 97 περίπου 28 εκατομμύρια δολάρια και εδώ και είκοσι χρόνια ζει και βασιλεύει σε ένα μικρό νησάκι παρέα με την σκυλίτσα του την Πόλυ!

Σ’ αυτούς που τον συνάντησαν δήλωσε με νόημα: « όταν ήρθα εδώ είχα σιχαθεί τα λεφτά! Τα λεφτά κάνουν τους ανθρώπους άρρωστους»!

Όταν ο Μπεργκ ήρθε στον Παναθηναϊκό δεν τον ήξερε κανείς! Έτσι υποστηρίζουν οι αγανακτισμένοι οπαδοί με την συμπεριφορά του Σουηδού! Για να μην είμαστε υπερβολικοί , το σωστό είναι ότι η καριέρα του βρισκόταν σε πτωτική πορεία!

Συμβαίνει σε πολλούς αθλητές σε όλα τα σπορ! Το τριφύλλι του έδωσε την δυνατότητα να αναγεννηθεί! Κανείς λογικός δεν το αμφισβητεί! Χρωστά ο Μπεργκ στον Παναθηναϊκό ή Παναθηναϊκός στον Μπεργκ; Έκανε η κότα το αυγό ή το αυγό την κότα; Και πάει λέγοντας…

Δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη αν μπούμε σ’ αυτή την συλλογιστική! Ο καθένας μας ερμηνεύει προθέσεις και αποφάσεις με διαφορετικά κριτήρια! Άλλος με οπαδικά , άλλος με ιδεολογικά , άλλος αποστασιοποιημένος προσπαθεί να ερμηνεύσει το γεγονός με τρόπο ψύχραιμο και ρεαλιστικό!

Προσωπικά πιστεύω στους αθλητές των άγραφων συμβολαίων! Σ’ αυτούς που έχουν βάλει την αόρατη υπογραφή τους σε συμβάσεις χωρίς χαρτί και σφραγίδες! Αλλά για να λέμε και του στραβού το δίκιο κανείς απ’ αυτούς δεν βγήκε κερδισμένος! Κανείς δεν εκτίμησε την στάση τους!

Ξέρω ότι εκπροσωπώ ξεπερασμένες πρακτικές και συνήθειες, την ρομαντική πλευρά του αθλητισμού κάτι παλιακό και αναχρονιστικό στις μέρες μας όπου η αυτού μεγαλειότης του χρήματος και οι κυνικοί τεχνοκράτες έχουν την τιμητική τους!

Γνωρίζω επίσης ότι δεν υπάρχουν σημαίες στις ομάδες , ούτε καν κοντάρια, και όσοι νοσταλγούν τις σημαίες ας πάνε να τις καμαρώσουν στα δημόσια κτίρια να κυματίζουν!

Στα γήπεδα δεν έχει πλέον θέση γι’ αυτές! Η θανάσιμη μοναξιά των ιστών! Απουσιάζουν παντελώς η μπέσα, το φιλότιμο, το συναισθηματικό δέσιμο όχι απαραίτητα με ευθύνη των αθλητών!

Everybody had to pay and pay όπως τραγουδούσε ο μακαρίτης ο Lou Reed στο Walk On The Wild Side ή σημεία των καιρών Sign o’ times σύμφωνα με τον Prince! Για να μην αρχίσουμε λοιπόν τα μνημόσυνα στους μεγάλος αποθανόντες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής αλλάζω ρότα!

Το θέμα δεν είναι μόνο ο Μπεργκ οι επιλογές του και οι ηθικές του αρχές αλλά ο Παναθηναϊκός! Γιατί περιπτώσεις σαν κι αυτή του Σουηδού μοιραία στο σύγχρονο ποδόσφαιρο συναντάς σχεδόν καθημερινά. Οι αθλητές παντού διακατέχονται πλέον από ένα τεράστιο εγώ, από ποικίλες μορφές ναρκισσισμού, τις οποίες είναι αδύνατον να καθυποτάξεις με νουθεσίες ηθικού περιεχομένου!

Εσύ σαν εταιρεία οφείλεις να οργανώσεις την στάση σου τον προγραμματισμό σου την πολιτική σου! Οι αθλητές παντού στα κρίσιμα θα κοιτάζουν να εκβιάσουν καταστάσεις! Δηλαδή ο Μέσι στην Μπαρτσελόνα με το πρόβλημα που προέκυψε τι έκανε; Δεν εκβίασε;

Ο Ρονάλντο στην Ρεάλ τα ίδιο!

Στο Παναθηναϊκό το ζήτημα δεν είναι μόνο ο Μπεργκ , ένα ζήτημα που στο μέλλον διόλου απίθανο να επανεμφανιστεί με άλλον πρωταγωνιστή , αλλά κυρίως η στάση των διοικούντων!

Γιατί αποτελεί γεγονός αναμφισβήτητο πλέον ότι οι περισσότεροι απ’ όσους αναχωρούν από τους Πράσινους , φεύγουν τσακωμένοι!

Μαύρη πέτρα ρίχνουν πίσω τους και συνήθως η μαύρη πέτρα συνοδεύεται και από μαύρα…λόγια! Δεν μπορεί το γεγονός να είναι τυχαίο! Ο Παναθηναϊκός αιμορραγεί και οι συνέπειες αποτυπώνονται στο αγωνιστικό κομμάτι! Ότι κάτι δεν πάει καλά με τον Μπεγκ φαινόταν εδώ και καιρό!

Όταν γράφαμε και υποστηρίζαμε ότι ο Σουηδός κάτι έχει, ότι φαίνεται ξενερωμένος, οι Παναθηναϊκάρχες έβλεπαν παντού εχθρούς και περίμεναν μια καλή εμφάνιση του Μπέργκ για να επιτεθούν ανοιχτά σε όλους! Τώρα επιτίθενται στον Μπεργκ!!!

Αλλά το να συνεχίζεις να παίζεις και να πρωταγωνιστής σκεφτόμενος προφανώς το επόμενο συμβόλαιο σαν επαγγελματίας , δεν σημαίνει επ’ ουδενί ότι μέσα σου κάτι δεν έχει ραγίσει!

Ο Μπεργκ δεν αποφάσισε να φύγει επειδή του κλέβουν τα πρωταθλήματα ή γιατί οι αμυντικοί τον παίζουν σκληρά! Αυτά είναι για να τα συζητάνε στα καφενεία! Γνωρίζει πολύ καλά την ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα! Τέσσερα χρόνια παίζει μπάλα στα μέρη μας!

Μετά δεν πληρωνόταν; Πληρωνόταν και αδρά μάλιστα! Αυτό τον ενδιέφερε πρωτίστως γιατί αν τον ενδιέφεραν τ’ ..άλλα , τα βρώμικα , τα σκοτεινά τα οποία υπάρχουν και κανείς δεν τα αμφισβητεί, θα είχε φροντίσει να αλλάξει περιβάλλον!

Ότι τον ενδιέφεραν κυρίως τα λεφτά αποδεικνύεται περίτρανα εξάλλου από το πώς χειρίστηκε την υπόθεση με τους Άραβες! Μόλις λοιπόν κατάλαβε ότι στους Πράσινους υπάρχει ζήτημα ρευστότητας , αποφάσισε να ντυθεί Λόρενς Της Αραβίας!

Τα αντανακλαστικά των διοικούντων στην πράσινη ΠΑΕ δεν λειτουργούν εδώ και καιρό!

Όφειλαν να διαγνώσουν το πρόβλημα εγκαίρως να μιλήσουν με τον παίκτη και μάλιστα αυστηρά. Να του δώσουν να καταλάβει ότι δεν εξαρτώνται αποκλειστικά απ’ αυτόν να του δηλώσουν ορθά κοφτά: έτσι έχει η κατάσταση ότι τελειώσαμε, φέρε μας λεφτά και φύγε!

Αυτή είναι η πολιτική των ομάδων πρώτης γραμμής! Στον Παναθηναϊκό όμως η πολιτική όλα αυτά τα χρόνια αφορούσε κυρίως τα εξωαγωνιστικά και κατόπιν την λειτουργία αλλά και την δημιουργία ενός ανταγωνιστικού συνόλου.

Γιατί πολιτική της ΠΑΕ ήταν πρωτίστως να διώξουμε την ΕΠΟ να φτιάξουμε την συμμαχία των τριών, να ντυθούμε Ζορό για να τιμωρήσουμε τους φαύλους του ποδοσφαίρου, να φτιάξουμε επικοινωνιακό στρατό στα μέσα να περάσουμε την γραμμή μας! Παράλληλα ρίχναμε και μια ματιά να δούμε τι γίνεται με το αγωνιστικό, αφού η δικαιολογία για το βρώμικο ποδόσφαιρο υπήρχε, πουλούσε και μάλιστα ήταν σοβαρή!

Λες και όταν κατάκτησε το νταμπλ ο Παναθηναϊκός το ποδόσφαιρο μας ήταν πεντακάθαρο, κρυστάλλινο σαν τα νερά του Ιονίου! Τώρα πάει η συμμαχία , αδυνατούμε να μιλήσουμε καθαρά για το τι έφταιξε , χάσαμε χρόνο και ενέργεια στην αποστολή της κάθαρσης που δεν έγινε, η ομάδα από υπερβάσεις και μόνο έφτασε εκεί που έφτασε , πάει και η ΕΠΟ την πήραν οι άλλοι αλλά δεν το λέμε ανοιχτά γιατί για τις παλιές αγάπες μη μιλάς και ο επικοινωνιακός στρατός που βομβάρδιζε από τον αέρα των μέσων τώρα αναζητά αλλού να βρει την τύχη του κρατώντας προς το παρόν ίσιες αποστάσεις!

Η μεταγραφική περίοδος όμως κυλά χωρίς ενισχύσεις για τους Πράσινους και η διοίκηση με τα τόσα υπαρκτά προβλήματα αποπροσανατολίζει τον κόσμο με τον προδότη Μπεργκ και την ψεύτρα σύζυγο η οποία δήλωνε όρκους πίστης στις ομορφιές της Ελλάδας , μέχρι να βρει τον επόμενο Μπεργκ να σκεπάσει τα αδιέξοδα!