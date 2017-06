Η ανατροπή του Ντέλε Αλι από τον Βαράν θα μπορούσε να περάσει... χωρίς συνέπειες για τη Γαλλία αν δεν υπήρχε το video! Οι Βρετανοί διαμαρτυρήθηκαν έντονα, ο διαιτητής ζήτησε από τον 4ο να κάνει χρήση του video και η απόφασή του ήταν πέναλτι και κόκκινη στον αμυντικό της Ρεάλ

Varane sent off! What do you think to the use of video referees? pic.twitter.com/7799sCg5qV

— ITV Football (@itvfootball) June 13, 2017