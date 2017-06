Προπονητής «βρέφος» στην Σάλκε

Ο Μάρκο Βάιντσιρλ αποτέλεσε παρελθόν, αλλά η Σάλκε έκανε τρελή έκπληξη με τον καινούργιο προπονητή της. Οι Βασιλικοί Μπλε επέλεξαν αντί για κάποιον έμεπιρο, τον παντελώς άγνωστο, Ντομένικο Τεντέσκο. Ο νέος τεχνικός τους είναι Ιταλός και μόλις 31 ετών, ενώ έχει θητεία μόνο στα μικρά κλιμάκια σε Στουτγκάρδη, Χόφενχαϊμ, ενώ φέτος ξεκίνησε με την Αουε τον Μάρτιο στην πρώτη κανονική δουλειά του, για να τον κλέψει τώρα η Σάλκε και να του δώσει διετές συμβόλαιο.

BREAKING: #S04 part ways with Markus #Weinzierl. Domenico #Tedesco is the new #Schalke head coach on a 2-year deal! More to follow... pic.twitter.com/PA6E6YiTv8

— FC Schalke 04 (@s04_en) June 9, 2017