Ο Χιμένεθ θέλησε να διώξει αμέσως τη μπάλα μετά το κακό κοντρόλ του Μπελότι που βρέθηκε με πλάτη στην εστία από το γέμισμα που έγινε προς την περιοχή της «σελέστε».

Για κακή του τύχη, ο διεθνής Ουρουγουανός το μοναδικό που κατάφερε ήταν να πετύχει... εντυπωσιακό αυτογκόλ, στην ήττα της εθνικής ομάδας της χώρας του με το τελικό 3-0.

Unbelievable own goal from Gimenez in Italy vs Uruguay, what a finish pic.twitter.com/bWsw7tbYR0

— Alex (@Alex_is_Sanchez) June 7, 2017