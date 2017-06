Για πρώτη φορά με Ρονάλντο το FIFA

Η EA Sports επιλέγει κάθε χρόνο τον παίκτη που θα έχει στο εξώφυλλο του FIFA έπειτα από διαδικτυακή ψηφοφορία και ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα είναι το πρόσωπο του παιχνιδιού το 2018. Ο Πορτογάλος θα πάρει τη σκυτάλη από τον Μάρκο Ρόις, που ήταν στο εξώφυλλο του FIFA 17. Αυτή, μάλιστα, είναι η πρώτη φορά που ο Πορτογάλος κερδίζει την ψηφοφορία.

The world’s game fueled by the world’s best #FIFA18 @Cristiano

Ronaldo Edition https://t.co/LWJm5OBw2e pic.twitter.com/7vQseYcY1i

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) June 5, 2017