Εβρά: «Παίζω ακόμα γιατί έχω 24 αδέρφια να ταΐσω» (vid)

Ο πατέρας του Πατρίς Εβρά έχει παντρευτεί τρεις φορές με αποτέλεσμα ο Γάλλος άσος να έχει 24 αδέρφια! Έτσι, όταν ρωτήθηκε μετά το φιλικό προς τιμή του Κάρικ, στο οποίο έλαβε μέρος, γιατί αγωνίζεται ακόμα σε ηλικία 36 ετών, η απάντησή του ήταν προφανής. «Γιατί έχω 24 αδέρφια να ταΐσω», είπε με χαμόγελο ο αμυντικός της Μαρσέιγ.

"Me I have to keep playing I have 24 brothers and sisters to feed" looooooool #CarrickTestimonial #EvraYouLegend pic.twitter.com/8c2YkMMwVm

