Ο Μάριο Μάντζουκιτς έβαλε το γκολ της ζωής του και ένα από τα πιο υπέροχα ever σε τελικούς. Εκείνος όμως που το έζησε και το πανηγύρισε πιο έντονα ήταν ο μοναχικός Τζίτζι Μπουφόν. Ο πορτιέρε της Γιούβε ολομόναχος γύρισε και έτρεξε προς την εξέδρα ουρλιάζοντας από ηδονή.

Just look what it means to Buffon!

What a #UCLfinal... pic.twitter.com/wl5FiRpEoW

— BT Sport Football (@btsportfootball) June 3, 2017