Δημήτρης Πέλκας: Best goal 2016-17 (vids)

Εκτός από την ανάδειξη του Παναγιώτη Γλύκου ως MVP της σεζόν 2016-17, οι φίλοι του ΠΑΟΚ ψήφισαν και ανέδειξαν το γκολ του Δημήτρη Πέλκα στο 4-0 επί του Παναθηναϊκού ως το best goal της σεζόν.

Πιο αναλυτικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

Ήταν ένα πανέμορφο τέρμα σε μία άκρως κομβική στιγμή. Το απευθείας φάουλ του Δημήτρη Πέλκα στον ημιτελικό της Τούμπας κόντρα στον Παναθηναϊκο αναδείχθηκε μέσα από την δική σας ψήφο ως το Regency Casino Best Goal of the Season.

Τη σεζόν 2015-16 ήταν αυτός που τράβηξε το περισσότερο… κουπί στην ομάδα, όντας πρώτος σε αγωνιστικά λεπτά και συμμετοχές. Φέτος οι προσθήκες νέων παικτών στην θέση του μπορεί να περιόρισαν τον χρόνο του στο γήπεδο, αλλά δεν έπαψε ν’ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στελέχη της ομάδας.

Ο Δημήτρης Πέλκας ήταν εκεί να βοηθήσει όποτε η ομάδα τον χρειάστηκε σημειώνοντας μερικά κρίσιμα και πανέμορφα γκολ, αγωνιζόμενος είτε ως επιτελικός μέσος είτε ως εξτρέμ. Βρήκε τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα επτά φορές, ενώ μέτρησε και μία ασίστ.

Αναμφίβολα το highlight του στην σεζόν ήταν στον επαναληπτικό ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο και ο Παναθηναϊκός είχε μπει καλύτερα στο παιχνίδι. Εκεί ήταν που εμφανίστηκε ο Δημήτρης Πέλκας για να δώσει την σπίθα που χρειαζόταν ώστε να φτάσει ο Δικέφαλος σε μία ιστορική ανατροπή.

Στο 14′ της συνάντησης ο ΠΑΟΚ κέρδισε ένα φάουλ έξω από την αντίπαλη περιοχή. Ο Πέλκας έστησε την μπάλα, πήρε φόρα και την έστειλε να αναπαυθεί στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει Βλαχοδήμου.

Το τέρμα του κέρδισε τις προτιμήσεις των φίλων της ομάδας, οι οποίοι το ανέδειξαν ως το Regency Casino Best Goal of the Season, μέσα από την ψηφοφορία που διεξήχθη στο paokfc.gr και το PAOK FC Official App, με ποσοστό 27,05%.

Στην δεύτερη θέση με μικρή διαφορά ήρθε το αριστούργημα του Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς κόντρα στον Πανιώνιο για τα Play Offs της Super League. Ο Σέρβος φορ ήρθε τον Ιανουάριο, τερμάτισε πρώτος σκόρερ αι πρόσφερε μερικές στιγμές ποδοσφαιρικής μαγείας. Κόντρα στους Κυανέρυθρους στόπαρε την μπάλα με το στήθος την τσίμπησε με το δεξί αποφεύγοντας έναν αμυντικό και τελείωσε την φάση με το αριστερό, για να «υπογράψει» το τρίποντο για την ομάδα του.

Τέλος το βάθρο συμπλήρωσε ένα ακόμα «προϊόν» του PAOK Academy. ΟΕυθύμης Κουλούρης στις αρχές της σεζόν έκανε μία μαγική εμφάνιση μέσα στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης, πετυχαίνοντας δύο γκολ στην νίκη με 1-2 για το πρωτάθλημα. Το ένα από αυτά ήταν εξαίσιο. Ένα μονοκόμματο γυριστό σουτ μετά από σέντρα που κέρδισε τον θαυμασμό όλης της ποδοσφαιρικής Ελλάδας».