Η δωρεά Μαρινάκη και το βραβείο από ΑΧΕΠΑ (pic)

Ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, στη μνήμη του πατέρα του Μιλτιάδη Μαρινάκη, προσέφερε τον εξοπλισμό στο Ιατρείο Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων της Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής του νοσοκομείου «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης, μια δωρεά ύψους 75.000 ευρώ. Με αυτή την σπουδαία κίνηση ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός βοηθάει στο να γίνεται η διάγνωση και η παρακολούθηση στη Θεσσαλονίκη και να μην αναγκάζονται οι γονείς και τα παιδιά να μεταβαίνουν στην Αθήνα για εξετάσεις. Πρόκειται για μία σημαντικότατη προσφορά που στόχο έχει την ομαλή περίθαλψη εκατοντάδων παιδιών. Ο κ. Μαρινάκης και η ΠΑΕ Ολυμπιακός συνεχίζουν με πράξεις να στέκονται δίπλα στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη και ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά σε όλη την Ελλάδα. #olympiacos #charity #children #WeKeepOnDreaming #thessaloniki #ahepa #paidikeskardies

A post shared by olympiacosfc (@olympiacosfc) on May 30, 2017 at 7:36am PDT