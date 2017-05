30αρης, πλέον, ο Τζάλμα Κάμπος

«Η οικογένεια της ΠΑΕ ΠΑΟΚ εύχεται ολόθερμα στον Τζάλμα Κάμπος, ο οποίος κλείνει σήμερα τα 30, χρόνια πολλά με υγεία, ευτυχία και πολλές επιτυχίες τόσο σε προσωπικό όσο και ομαδικό επίπεδο», αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και παραθέτει το βιογραφικό του Αγκολέζου μεσοεπιθετικού:

«Ο Τζάλμα Κάμπος γεννήθηκε στις 30 Μαΐου του 1987 στην Λουάντα της Ανγκόλα, αλλά μεγάλωσε στην Πορτογαλία όπου αγωνιζόταν ο πατέρας του Άμπελ Κάμπoς, παλιός παίκτης των Μπενφίκα και Μπράγκα. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες ομάδων από την περιοχή της Λισαβόνας πριν τον αποκτήσει σε ηλικία 19 ετών η Μαρίτιμο.

Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του το 2007 και έμεινε στην ομάδα για πέντε σεζόν, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις, οι οποίες προκάλεσαν το ενδιαφέρον και των τριών μεγάλων ομάδων της Πορτογαλίας. Απέρριψε τις Μπενφίκα, Σπόρτινγκ κι επέλεξε την Πόρτο στην οποία υπέγραψε τον Μάιο του 2011. Στην πρώτη του σεζόν στους Δράκους συμπλήρωσε 19 συμμετοχές και πέτυχε τρία γκολ.

Το καλοκαίρι του 2012 η Πόρτο τον παραχώρησε με μορφή δανεισμού στην τουρκική Κασίμπασα. Η Τουρκία έμελλε να γίνει η έδρα του ως και το φετινό καλοκαίρι. Αγωνίστηκε – πάντα ως δανεικός από την Πόρτο που δεν ήθελε να τον παραχωρήσει με ελευθέρας – στην Κόνιασπορ και την περασμένη σεζόν στην Γκεντσλερμπιρλιγκί, όπου σε 28 παιχνίδια πέτυχε επτά γκολ και μοίρασε οκτώ ασίστ στην κορυφαία σεζόν της καριέρας του.

Μετρά 28 συμμετοχές και τρία γκολ με την Εθνική Ανγκόλας με την οποία συμμετείχε στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής του 2010 και του 2012.

Την φετινή σεζόν, την πρώτη του με την φανέλα του Δικεφάλου αγωνίστηκε σε 44 παιχνίδια, μετρώντας σε 3.279 αγωνιστικά λεπτά πέντε γκολ και τρεις ασίστ. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό της καλής του παρουσίας, το γεγονός ότι διεκδικεί τόσο τον τίτλο του 11888 MVP of the Season όσο και τον αντίστοιχο για το Best Goal».