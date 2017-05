Αποφασισμένος να πολεμήσει ο Αλαφούζος (pics)

Η είδηση με την αφαίρεση βαθμών του Παναθηναϊκού και την απώλεια του παιχνιδιού με τον ΠΑΟΚ στα... χαρτιά, όπως είναι λογικό έκανε τον γύρο του κόσμου. Έφτασε μάλιστα μέχρι την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου ένας φίλος του «τριφυλλιού» εξέφρασε την ανησυχία του για το αν υπάρχει σχέδιο καταστροφής του συλλόγου.

Πρόκειται για τον Έλληνα καθηγητή της Ιστορίας στο Haverford College της Πενσυλβάνια στις ΗΠΑ, Αλέξανδρου Κιτροέφ, ο οποίος σε δύο μηνύματά του, έγραψε στο Twitter...

«Κανένα νέο για τα επεισόδια και τα μαχαιρώματα στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με αφαίρεση βαθμών για τα play offs και την επόμενη σεζόν, για τον οπαδό του που πέταξε κουτάκι μπύρας», ανέφερε στο πρώτο.



No news re riot & stabbing at Greek cup final, but #Panathinaikos fan throwing beer can = points deducted for play offs & next season & fine

— Alexander Kitroeff (@Kitro1908) May 29, 2017

Λίγο αργότερα, ανέβασε ένα νέο: «Ως ιστορικός είμαι σκεπτικός απέναντι στις θεωρίες συνωμοσίας, αλλά αναρωτιέμαι αν αυτοί που κινούν τα νήματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, θέλουν να καταστρέψουν τον Παναθηναϊκό».



As a historian I am skeptical of conspiracy theories but wonder whether those pulling strings in Greek soccer want to destroy #Panathinaikos — Alexander Kitroeff (@Kitro1908) May 29, 2017

Αμφότερα, ο Γιάννης Αλαφούζος τα έκανε retweet, σχολιάζοντας: «Αλλά θα αποτύχουν. Η ύβρις και οι Θεοί τους βλέπουν. Αποφασισμένος να πολεμήσω ως το τέλος».