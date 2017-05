Τα δάκρυα του Τότι και όλης της Ρώμης (pics&vids)

No words. #Totti pic.twitter.com/S3X2yDIZW1

— AS Roma English (@ASRomaEN) May 28, 2017

— Billy Liddell (@Liddellpool) May 28, 2017

Thanks Francesco Totti pic.twitter.com/Ppf0SeDAxt

Not a dry eye in the house #Totti #TottiDay #ThanksTotti pic.twitter.com/YTAnSHRytv

— Duncan Elias (@DuncanElias14) May 28, 2017