Χείρα βοηθείας της Ντόρτμουντ στη Χέρτα (pic)

Οι Βεστφαλοί επιβλήθηκαν 2-1 της Άιντραχτ Φρακφούρτης στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας, πανηγυρίζοντας επιτέλους την κατάκτηση του τροπαίου έπειτα από τρεις χαμένους διαδοχικούς τελικούς.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η Χέρτα κατάφερε με την 6η θέση στη βαθμολογία του γερμανικού πρωταθλήματος να βρεθεί απευθείας στους ομίλους του επόμενου Γιουρόπα Λιγκ.

Δείτε το tweet του συλλόγου του Βερολίνου:

IT'S OFFICIAL! Hertha will go directly into the @EuropaLeague group stages next season. Thanks for the helping hand, @BVB! #hahohe pic.twitter.com/PnWcRIr7Sc

— Hertha BSC English (@HerthaBSC_EN) May 27, 2017