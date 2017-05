Μπάρτρα: «Σε τι κόσμο ζούμε;» (pic)

¿En qué mundo vivimos? ¿Qué está pasando a nuestro alrededor? Me frustra no saber qué hacer para que todo esto termine de una vez y vivamos todos en paz. Lo que está pasando en muchos rincones del mundo me entristece mucho y me cuesta entender y aceptarlo. Pero la vida sigue y hay que tratar de ser positivos, ser mejores personas y vivir cada momento como merece; y disfrutar y amar, vivir, sentir e ir a por lo que realmente creemos y amamos. Al menos yo lo hago cada vez con más fuerzas siempre que recuerdo las últimas cosas que he vivido… Y todo lo bueno que aún me queda por vivir. #WeStandTogether What world do we live in? What's going on around us? It's frustrating not being able to do anything so as to prevent these devastating tragedies. What occurs in so many places around the globe makes me sad and it's hard to accept or understand. But life goes on and we have to make the most of it and give our best, and live every moment as a precious one. And enjoy life, and fight for what we believe in. That's what I do with all my strength when I remember the latest things I've lived... And all the good things that will come. #WeStandTogether

A post shared by Marc Bartra (@marcbartra) on May 23, 2017 at 5:02am PDT