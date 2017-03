Χαρτ σε Ποντόλσκι: «Τι έβαλες...» (vid)

Ο «Πόλντι» φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα με το γερμανικό εθνόσημο και σκόραρε με εκπληκτικό αριστερό σουτ για να διαμορφώσει το 1-0 σε μια βραδιά που ήταν όλη δική του, αφού από την πρώτη στιγμή μέχρι και το φινάλε, ο κόσμος φρόντισε να του αξέχαστο το παιχνίδι...

Ο Χαρτ, παρά το γκολ που δέχθηκε, συνεχάρη τον αντίπαλό του, ο οποίος αποκάλυψε τι του είπε εκείνη τη στιγμή: «Η ατάκα του ήταν “τρομερό σουτ... Φοβερό, τι έβαλες...».

Not a bad goal from Podolski last night. Some way to end your international career!

(via @itvfootball)pic.twitter.com/twOfHWRn96

— 90min (@90min_Football) March 23, 2017