Στο μικροσκόπιο του Σα Πίντο ο Τσιανί

Μπορεί στον Ατρόμητο να υπάρχουν αρκετές απουσίες λόγω των υποχρεώσεων των Εθνικών ομάδων, ωστόσο ο Ρικάρντο Σα Πίντο είχε ένα νέο πρόσωπο στην τελευταία προπόνηση. Ο λόγος για τον Πάτρικ Τσιανί, ο οποίος τις επόμενες μέρες θα περάσει από το μικροσκόπιο του Πορτογάλου τεχνικού.

Ο 22χρονος εξτρέμ που αγωνίζεται και ως φορ, προτάθηκε στο Περιστέρι από το ίδιο γραφείο που έχει τα δικαιώματα του Ντάουντα και στον Ατρόμητο αποφάσισαν να του δώσουν την ευκαιρία. Έτσι, στο διάστημα της διακοπής ο Σα Πίντο θα έχει την ευκαιρία να τον δει αν μπορεί να προσφέρει στην ομάδα. Φυσικά για την ώρα δεν υπάρχει κάποια απόφαση, καθώς είναι ακόμα πολύ νωρίς. Ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων των ΗΠΑ, θα έχει την ευκαιρία του να δείξει τι αξίζει τις επόμενες δύο εβδομάδες και αν πείσει τον Πορτογάλο δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις.

Το who is who

Πρόκειται για ποδοσφαιριστή που έχει γεννηθεί στο Κογκό και μετανάστευσε με την οικογένειά του στις ΗΠΑ. Εκεί αγωνίστηκε στην Μπέθεσντα και στα 16 του χρόνια εντάχθηκε στις ακαδημίες της Άντερλεχτ. Από εκεί, πήρε μεταγραφή για την δεύτερη ομάδα της Σταντάρ Λιέγης το 2013, πριν αγωνιστεί στη Γκρίνμπεγκεν της τρίτης κατηγορίας και σε 11 ματς σκοράρει ένα τέρμα τη σεζόν 2014-15. Τελευταίο του ποδοσφαιρικός σταθμός ήταν η Μέχελεν όπου σε 24 συμμετοχές σημείωσε τρία τέρματα.