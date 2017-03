Τελικοί πριν από τον τελικό!

Το τηλεφώνημα για βόμβα στην κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας διαδέχτηκε η κλήρωση των προημιτελικών του Champions League. Εκεί δεν υπήρχε τίποτα σχετικό με βόμβα. Κανονική τουλάχιστον.

Διότι, μπορεί να μην προέκυψε κάποιος εμφύλιος αλλά έχουμε άκρως ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις προκύπτουν από τα ζευγάρια Μπάγερν Μονάχου - Ρεάλ Μαδρίτης και Γιουβέντους - Μπασρτσελόνα! Από εκεί και πέρα η Ατλέτικο Μαδρίτης θα παίξει με τη Λέστερ κι η Μπορούσια Ντόρτμουντ με τη Μονακό.

Τα πρώτα ματς, στο δρόμο για τον τελικό του Κάρντιφ στις 3/6, για την πρόκριση στα ημιτελικά θα διεξαχθούν 11 και 12 Απριλίου, οι ρεβάνς 18 και 19 Απριλίου, ενώ η τελευταία κλήρωση θα γίνει στις 21 Απριλίου.

Τα προημιτελικά του Champions League

Ατλέτικο Μαδρίτης - Λέστερ

Μπορούσια Ντόρτμουντ - Μονακό

Μπάγερν Μονάχου - Ρεάλ Μαδρίτης

Γιουβέντους - Μπασρτσελόνα

We're in for a treat! The #UCLdraw... pic.twitter.com/l96zXG0vDE

— Champions League (@ChampionsLeague) March 17, 2017