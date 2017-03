To be continued... (vid)

Δύο χρόνια μετά και το παραμύθι δεν λέει να τελειώσει. Ενα παραμύθι που εμπνέει τους πάντες εντός, αλλά νομίζω και εκτός ποδοσφαίρου. Ενα παραμύθι που κάθε φορά που γυρίζεις στην αρχή του, κάθε φορά που το επαναφέρεις στη μνήμη σου, που το... ξαναδιαβάζεις, δυσκολεύεσαι να καταλάβεις, για την ακρίβεια αδυνατείς να κατανοήσεις, πώς γράφτηκε.

Πως στο καλό συνέβη ότι συνέβη με την Λέστερ, πως στο καλό συμβαίνει ότι συμβαίνει με την Λέστερ και πότε θα σταματήσει να συμβαίνει...

Την στιγμή που το ματς με την Σεβίλλη τελείωσε και η Λέστερ έγραφε ξανά ιστορία με την πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, επανήλθε αυτόματα στη μνήμη μου, όλο το περσινό θαύμα, αυτό το ανεξήγητο κατόρθωμα, αυτό το ανεξιχνίαστο ποδοσφαιρικό μυστήριο, το οποίο δεν νομίζω ότι θα εξιχνιαστεί και ποτέ.

Αλλά αυτό πάει έγινε, τελείωσε, συνέβη once in a lifetime που λένε και οι Αγγλοι, τούτο δω που συμβαίνει τώρα τι στο καλό είναι πάλι. Ο Τζίτζι Μπουφόν με το που τελείωσε το ματς με την Πόρτο και η Γιουβέντους επιβεβαίωσε την πρόκριση στα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ έσπευσε να πει: “Δεν θέλω για αντίπαλο την Λέστερ...”. Ο Μπουφόν που ξέρει ότι οι άλλοι πιθανοί αντίπαλοι είναι η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ, η Μπάγερν, η Ατλέτικο Μαδρίτης, να πει ότι δεν θέλει την Λέστερ...

Οταν άκουσα τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο να το λέει στην εκπομπή της COSMOTE TV αμέσως μετά τη λήξη των αγώνων δεν άντεξα. Είπα ο “πονηρός” στον τηλεοπτικό αέρα... “ε εντάξει αν ο Τζίτζι δεν θέλει την Λέστερ να του πάμε την Μπαρτσελόνα ή την Ρεάλ...”, μετά όμως το ξανασκέφτηκα.

Ούτε εγώ θα ήθελα την Λέστερ, διότι με αυτούς τους τύπους με τα μπλε δεν υπάρχει εξήγηση, δεν υπάρχει λογική, δεν υπάρχει εξιχνίαση του μυστηρίου. Δεν ξέρεις τι να φοβάσαι από δαύτους. Μάλλον ξέρεις. Δεν έχεις να φοβάσαι απολύτως τίποτα, εκτός από ένα πράγμα. Μη τυχόν και σε αποκλείσουν. Πως; Δεν έχεις ιδέα... Με τι προσόντα; Πάλι δεν έχεις ιδέα. Με ποιόν τρόπο; Ούτε αυτό το ξέρεις.

Να ξαναπιάσει δύο πέναλτι σε δύο ματς ο Σμάιχελ, να χάσεις κι' εσύ όπως η Σεβίλλη ένα τσουβάλι γκολ στο πρώτο ματς και στο τέλος στη μία φάση που θα κάνουν αυτοί να σου βάλουν γκολ. Να διώξουν τον προπονητή, τον μέντορα, αυτόν που τους ενέπνευσε και να σε αποκλείσει ο επόμενος που θα τον λένε Σαίξπηρ. Να στο βάλει ο Βάρντι από πάσα του Ντρικγούοτερ, ή μήπως ο Ολμπράιτον ή λες να χτυπήσει η μπάλα κατά λάθος στο κορμί του Μόργκαν και να πάει στα δίχτυα.

Ενα πράγμα σαν την Εθνική Ελλάδας στο Euro του 2004. Να είσαι Γάλλος, να έχεις τον Ζιντάν και τον Ανρί και να εύχεσαι να μην πέσεις πάνω στον Ζαγοράκη και τον Χαριστέα στα προημιτελικά. Κι' όμως ο Τζίτζι προφανώς κάτι παραπάνω από εμένα ξέρει. Κυρίως ξέρει ότι Γιουβέντους εναντίον Λέστερ, σημαίνει για την Λέστερ μία ακόμη βραδιά διασκέδασης και ξεγνοιασιάς, μία ακόμη βραδιά “πάμε να το ζήσουμε και αυτό”, ενώ για την Γιουβέντους σημαίνει “αυτούς ΠΡΕΠΕΙ να τους περάσουμε, δεν γίνεται να αποκλειστούμε από την Λέστερ...”. Το είπαν πέρυσι, το ίδιο ακριβώς πράγμα, η Αρσεναλ, η Μάντσεστερ Σίτι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Λίβερπουλ, η Τότεναμ και όλες τελικά έμειναν να κοιτούν την Λέστερ να κατακτά το πρωτάθλημα.

Δεν μπορώ να το φανταστώ, δεν χωράει στο μυαλό μου, δεν θα έπαιζα ούτε μία λίρα κι' ας πλήρωνε ξανά 5 χιλιάδες η απόδοση ότι η Λέστερ θα κατακτήσει το Τσάμπιονς Λιγκ. ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ!

Αν με ρωτούσες όμως πέρυσι τον Αύγουστο αν γίνεται να κατακτήσει την Πρέμιερ Λιγκ, τα ίδια θα έλεγα και χειρότερα. Από την άλλη όμως δεν μπορώ να φανταστώ και καλύτερο παραμύθι από αυτό που μας προσφέρει η Λέστερ. Δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερη ποδοσφαιρική ιστορία, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο κανονικός Σαίξπηρ θα μπορούσε να γράψει κάτι καλύτερο από αυτό που μπορεί να γράψει ο προπονητής Σαίξπηρ που μέχρι πριν μερικές ημέρες δεν τον ήξερε σχεδόν κανείς και τώρα στο google βγαίνει πιο ψηλά από τον... συνεπώνυμο.

Και μετά σκέφτηκα το “to be continued...”, αυτή την φράση που εγώ ο ίδιος επέλεξα ως φινάλε πέρυσι τον Μάιο στο ντοκιμαντέρ που γυρίσαμε στο Λέστερ για λογαριασμό της COSMOTE TV, λίγες ώρες μετά την κατάκτηση της Πρέμιερ Λιγκ.

Μία αναφορά στο όνειρο που θα ζούσε την επόμενη σεζόν στο Τσάμπιονς Λιγκ η Λέστερ. Και επέλεξα να κλείσω το ντοκιμαντέρ με τη φράση “to be continued...” που σήμαινε ότι το παραμύθι θα συνεχίζονταν και στο Τσάμπιονς Λιγκ. Σαν να είχα γίνει και εγώ μέρος του παραμυθιού σαν με είχε πάρει μαζί του. Και όταν το είδα μονταρισμένο, προβληματίστηκα.

“Ποιός θα πιστέψει ότι το to be continued... αφορά αυτό και δεν θα υποθέσει ότι το ντοκιμαντέρ για την Λέστερ έχει και δεύτερο μέρος” είπα στα παιδιά που το δουλέψαμε μαζί. “Ποιός θα πιστέψει ότι το to be continued αφορά την Λέστερ ως ομάδα και όχι το ντοκιμαντέρ;”.

Η απορία μου, λύθηκε σήμερα. Τώρα, που σκέφτηκα ότι τότε, εκείνες τις ημέρες προβολής του ντοκιμαντέρ, δέχτηκα δεκάδες μηνύματα για εκείνη την δουλειά. Δεν υπήρξε όμως ούτε ένας που να με ρώτησε για αυτό, που να μην κατάλαβε τι εννοούσαμε. Κανείς δεν παραξενεύτηκε...

Κάπως έτσι πρέπει να έφτασε η Λέστερ στα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ.

Χωρίς κανείς να παραξενευτεί...

Υ.Γ. Εδώ μπορείτε να δείτε το ντοκιμαντέρ της COSMOTE TV “Λέστερ: Το θαύμα” το οποίο γυρίστηκε και προβλήθηκε πέρυσι τον Μάιο λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του τροπαίου από τις “Αλεπούδες”...