Ξέσπασαν οι Ντιμπάλα και Ιγουαΐν (vids)

Οι «μπιανκονέρι» επιβλήθηκαν των «ροσονέρι» το βράδυ της Παρασκευής χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντιμπάλα στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, με τους Μιλανέζους να έχουν τρομερά παράπονα από την απόφαση του ρέφερι για το χέρι που υπέδειξε στον Ντε Σίλιο.

Ο σκόρερ του νικητήριου γκολ μαζί με τον Ιγουαΐν, άφησαν όλη τους την ένταση να βγει στο φινάλε και πανηγύρισαν με την ψυχή τους, τη στιγμή που οι παίκτες της Μίλαν τα έβαζαν με τον διαιτητή.

When you realize your partner is the best thing that has ever happened to you....#Dybala#Higuain

A black and white HD love! pic.twitter.com/GBfjY3z9xB

