Maestro, είσαι πολύ cool τύπος! (vids)

Έχει φορέσει 116 φορές τη φανέλα των Ατζούρι. Έχει περάσει από Ίντερ, Μίλαν, Γιούβε και μας έχει χαρίσει μερικές από τις ωραιότερες ποδοσφαιρικές στιγμές των τελευταίων χρόνων. Ντέρμπι απόψε στο Τορίνο ανάμεσα σε Γιουβέντους – Μίλαν και οι αναμνήσεις για τον one of a kind Αντρέα Πίρλο ξυπνούν. Θεέ μου τι παικταράς! Σίγουρα ανάμεσα στους πιο coolest footballers of all time και κάθε του ατάκα, αλλά κι ενέργεια έμεινε χαραγμένη στο μυαλό μας.

«Ένα μέρος της δουλειάς μου, που ποτέ δεν θα μάθω να αγαπώ είναι η προθέρμανση. Το μισώ με κάθε ίνα της ύπαρξής μου. Με αηδιάζει πραγματικά. Δεν είναι τίποτα…»

έτσι, είπε ο Αντρέα Πίρλο στην αυτοβιογραφία του. Ο Ιταλός πλέι μέικερ δεν ήταν αυτός που έσταζε από ιδρώτα, αυτή η κομψότητα, οι διαγώνιες μπαλιές του, τα απίθανα στημένα. Αυτά ήταν που ο κόσμος έλιωνε για τον Ιταλό. Ο Maestro είναι ένας από τους πιο cool παίκτες της γενιάς του με βάση το στυλ παιχνιδιού του και μόνο!

Το Μιλάνο θα στιγμάτιζε τον Πίρλο. Το 2001 η Ιντερ δέχθηκε να τον δώσει στη Μίλαν (όπως δέχθηκε να δώσει και τον Ζέεντορφ) και αυτή η απόφαση περιγράφεται με το καλύτερο τρόπο από τα λόγια του Μάσιμο Μοράτι κάποια χρόνια μετά: «Με τον Πίρλο έκανα το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου»! Ο Αντριάνο Γκαλιάνι, από την άλλη πλευρά, μπορεί και να έκανε την πιο έξυπνη κίνηση της ζωής του. Ως Ροσονέρο ο Πίρλο θα ανέβει στην κορυφή της Ευρώπης το 2003, θα το επαναλάβει το 2007 στην Αθήνα κόντρα στη Λίβερπουλ και γενικά θα εξασφαλίσει για πάντα μια θέση στην ιστορία της Μίλαν. Η πορεία του ως Ροσονέρο, πάντως, δεν είχε μόνο χαρές. Βρέθηκε με την τσάντα έτοιμη να τη γεμίσει με τα αθλητικά του και να φύγει… Ναι, ήταν στον πάτο μετά τον απίθανο τελικό του Champions League το 2005 και την ήττα στα πέναλτι από την Λίβερπουλ. Εκείνο το 3-0 που έγινε 3-3 απείλησε να διαλύσει την καριέρα του Ιταλού Maestro , όπως παραδέχθηκε ο ίδιος στην αυτοβιογραφία του... «Σκεφτόμουν να σταματήσω επειδή, μετά την Κωνσταντινούπολη, τίποτα δεν είχε πια νόημα. Ο τελικός με έκανε να πεθαίνω από ασφυξία. Πώς έγινε δεν ξέρω αλλά γεγονός παραμένει πως όταν το απίθανο γίνεται πραγματικότητα κάποιος γαμ...ται. Σε αυτή την περίπτωση, γαμ...ηκε όλη η ομάδα. Μία μαζική αυτοκτονία όπου όλοι πιαστήκαμε από το χέρι και πηδήξαμε από τη γέφυρα του Βοσπόρου.

Το καλοκαίρι του 2006 ήρθε ξανά η απογείωση! Ενα Μουντιάλ που θα εξελιχθεί με μαγικό τρόπο για τους Ατζούρι και θα δικαιώσει μια γενιά που το άξιζε απόλυτα (Μπουφόν, Πίρλο, Ντελ Πιέρο, Τότι, Νέστα, Καναβάρο, Ιντσάγκι, Γκατούζο, Τζαμπρότα κλπ.). «Το πρωί της 9ης Ιουλίου 2006 ξύπνησα, πήρα πρωινό, μετά έπαιξα πολλά ντέρμπι στο playstation με τον Νέστα και λίγες ώρες μετά ήμουν παγκόσμιος πρωταθλητής»! Κάπως έτσι εξηγείται και το γιατί αναδείχθηκε MVP του τελικού...

«Η Μίλαν με αποχαιρέτισε με ένα στυλό. Ομορφο αλλά στυλό... Μετά από 10 χρόνια...», είχε πει ο ίδιος όταν υπέγραφε στη Γιουβέντους, στην οποία βρήκε ξανά τον εαυτό του. Η σεζόν 2011-12, στην οποία οδηγεί τους Μπιανκονέρι στην κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος μετά το Calciopoli, ήταν από τις καλύτερες της καριέρας του και βοήθησε στο να αντιληφθούν όλοι την ηγετική του προσωπικότητα. Ο παικταράς Πίρλο είχε δίπλα του ποδοσφαιριστές που ήθελαν να φτιάξουν το όνομα τους και ο Πογκμπά έμαθε πολλά από τον Maestro!

Σοβαρός και συγκεντρωμένος εντός γηπέδου, τρελάρα εκτός. «Με τον Αντρέα δεν μπορείς να είσαι ποτέ ήρεμος. Μια μέρα στο Μιλανέλο καθόμασταν μαζί και κάπου έπρεπε να πάω και άφησα το κινητό μου. Το πήρε και έστειλε μήνυμα στο Γκαλιάνι: Σκέφτομαι την αδερφή σου, θα μου την γνωρίσεις; Λίγα λεπτά μετά, όταν επέστρεψα, ο αντιπρόεδρος πήρε τηλέφωνο σοκαρισμένος και άρχισε να μου λέει διάφορα» τονίζει ο Γκατούζο και κλαίει από τα γέλια.

Πέρα από τις πλάκες, λατρεύει το playstation και τις γυναίκες. «Το playstation είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη της ανθρωπότητας μετά τον τροχό», έχει γράψει στην αυτοβιογραφία του, όπου εξηγεί τα επικά ντέρμπι που έδινε με τον Αλεσάντρο Νέστα. Ντέρμπι, πάντως, χρειάστηκε να δώσει και με την Deborah Roversi, με την οποία παντρεύτηκε το 2001 κι έκαναν δύο παιδιά. Χώρισε ύστερα από δώδεκα χρόνια, γιατί στην αγκαλιά του έπεσε μια άλλη καλλονή! Το… πλήρωσε στα δικαστήρια. Δεν έσκασε, πήγε στον υπέροχο αμπελώνα του, άνοιξε ένα μπουκάλι κρασί παραγωγής και ταξίδεψε στα όσα μαγικά έχει κάνει εντός γηπέδων. Πίρλο είναι πολύ cool τύπος!