Οι οπαδοί... διώχνουν τον Βενγκέρ! (vids)

Πριν λίγους μήνες τα πανό οργής για τον Βενγκέρ δεν ήταν πολλά, ωστόσο οι φωνές διαμαρτυρίας για τον Αλσατό τεχνικό αυξάνονται. Οι διαδοχικές αποτυχίες σε πρωτάθλημα κι Ευρώπη έχουν κάνει το κλίμα τεταμένο. Λίγες ώρες πριν τη σέντρα του ματς με τη Μπάγερν, μερικές εκατοντάδες οπαδοί συγκεντρώθηκαν στο Highbury stadium και ζήτησαν την αποχώρηση του Βενγκέρ «Αρσέν σκοτώνεις την ομάδας», «Οχι νέο συμβόλαιο στον Βενγκέρ» ήταν κάποια από τα πανό που σήκωσαν οι οπαδοί.

VIDEO: "Arsene Wenger we want you to go" fans chant outside Emirates pic.twitter.com/Crq5dSeL4B

— Rob Harris (@RobHarris) March 7, 2017