Προτού καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό στο παιχνίδι όπου ο Ντεπάι σκόραρε δις για να βοηθήσει τους «λιονέ», ο Μαντζέκ σε κενή εστία, απέτυχε παταγωδώς να σπρώξει τη μπάλα στα δίχτυα κι όχι μόνο αυτό, αλλά χτύπησε με δύναμη στο δοκάρι!

Πως να μην απορεί μετά και ο συμπαίκτης που του έκανε την... παραλίγο ασίστ.

An absolutely shocking miss from FC Metz. Tag a mate who'd fluff this... pic.twitter.com/0feRJTmlhi

