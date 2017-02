Καν είσαι τεράστιος! (pics)

Ηταν πολλά τα χαμένα λεφτά Σανέ... Ένας παίκτης του στοιχήματος έχασε εξαιτίας του τέρματος του φορ της Σίτι 34.000 ευρώ, αφού είχε ποντάρει σκορ στο Μπάγερν Λεβερκούζεν - Αθλέτικο το 2-4 και στο ματς της Μάντσεστερ Σίτι με τη Μονακό το 4-3! Ο Μάρβιν Χέρες, ανέβασε στο λογαριασμό του το δελτίο του και τα σχόλια παρηγοριάς ήταν πολλά. Μέχρι και ο Σανέ, έβαλε στο λογαριασμό του τη φωτογραφία ζητώντας... συγγνώμη!

I read about it in the newspapers ... sorry for that poor guy #inSané pic.twitter.com/Kx6X87Gti3

— Leroy Sané (@LeroySane19) February 22, 2017