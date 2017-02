Δύσκολο το ματς για την Μπενφίκα στην έδρα της Μπράγκα, όμως αν έχεις τον Κώστα Μήτρογλου δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο Έλληνας επιθετικός αποφάσισε να τα βάλει με ολόκληρη την αντίπαλη άμυνα και το αποτέλεσμα ήταν μοναδικό και... αναμενόμενο, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα!

Sporting Braga 0 Benfica 1. Goal number 11 of the season for Mitroglou #SCBSLB pic.twitter.com/tQCsvIo6TY

— Football 24/7 (@foetball247) February 19, 2017