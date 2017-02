Η Λεγανές έκανε υπερπροσπάθεια στην Βαρκελώνη, όπου ηττήθηκε δύσκολα από την Μπαρτσελόνα, με τον Σιόβα να ξεκινάει βασικός. Ο Έλληνας αμυντικός έγινε αλλαγή στο 87’ με το σκορ στο 1-1 και, όπως είναι λογικό, καθυστέρησε όσο μπορούσε. Αυτή του η ενέργεια έδωσε την ευκαιρία στην AS να τον τρολάρει στο twitter.

Siovas going off with four minutes to go. Booked for how slow he is walking off the field. https://t.co/lNMJBdrXix pic.twitter.com/CUXdxJY8zi

— AS English (@English_AS) February 19, 2017