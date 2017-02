Ερνέστο, θρύλε της Μπιλμπάο!

Κόντρα στον ΑΠΟΕΛ, ο Ερνέστο Βαλβέρδε έφτασε τα 289 ματς στον πάγκο της Μπιλμπάο, ισοφαρίζοντας έτσι το ρεκόρ του Χαβιέρ Κλεμέντε. Στο Μεστάγια ήρθε η στιγμή να σπάσει αυτή την επίδοση κι έγινε ο προπονητής με τα περισσότερα ματς στην ιστορία της Αθλέτικ (τα 213 είναι στο πρωτάθλημα)! Στα 289 παιχνίδια μετρά 131 νίκες, 67 ισοπαλίες και 91 ήττες. Ακολουθούν στη σχετική κατάταξη οι Χουάν Ουρκίθου, Χοακίν Καπαρός, Λουίς Φερναντές, Φρεντ Πέντλαντ, Γιουπ Χάινκες, Κόλντο Αγκίρε, Πίρου Γκαΐνθα, Ράφα Ιριόντο και Μαρσέλο Μπιέλσα.

Today is Ernesto Valverde 290th game with Athletic Bilbao. He's broken Javier Clemente's record (289). A legend has overtook a legend. pic.twitter.com/fpUHenF8E4

— Michael Yokhin (@Yokhin) February 19, 2017