Πρόσκληση στον Ομπάμα από Ντάρμσταντ (vid)

Μία ιδιαίτερη πρόσκληση έλαβε ο Μπαράκ Ομπάμα από την Ντάρμσταντ. Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος ακολουθεί τους Lilien στο twitter και εκείνοι του απέστειλαν την πρόσκληση μέσω του νεοαποκτηθέντα Μπόιντ, ώστε να βρεθεί στο γήπεδό τους και να παρακολουθήσει ένα ματς. Τον περιμένει και δωράκι, μάλιστα, καθώς είναι ήδη έτοιμη η φανέλα του.

Dear @BarackObama, since we are apparently already the only European soccer club you follow on Twitter: See you at our stadium? #sv98 pic.twitter.com/iThQpILKTF

— SV Darmstadt 98 (@sv98) February 15, 2017