Μήτρογλου: «Μπράβο σε ομάδα και κόσμο» (pic)

Με μια φωτογραφία στο twitter πανηγύρισε τη νίκη της Μπενφίκα με 1-0 επί της Ντόρτμουντ, χάρη στο τέρμα που σημείωσε, ο Κώστας Μήτρογλου.

Ο Έλληνας επιθετικός, έγραψε στο twitter: «Τεράστια προσπάθεια της ομάδας και για μια ακόμη φορά μεγάλη υποστήριξη από τους οπαδούς μας. Πολύ σημαντική νίκη! Μπράβο σε όλους».

Huge team effort, once more great support by the fans, very, very important win tonight! Well done to everyone! @SLBenfica #CarregaBenfica pic.twitter.com/5ljR45hn7a

— Kostas Mitroglou (@kmitroglou) February 14, 2017