Απολαυστικός ο Ντοναρούμα σε ακόμη ένα ματς, που έβγαλε την προσπάθεια του Χουντ.

DONNARUMMA ARE YOU SERIOUS!?!? pic.twitter.com/wnYLug95mh

— TheMilanBible (@TheMilanBible) February 13, 2017