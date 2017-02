Παράνοια: O Ντρέντε έγινε... ράπερ! (vid)

Η ποδοσφαιρική του καριέρα τα είχε όλα! Αγωνίστηκε σε μία από τις πιο σημαντικές ομάδες της Ολλανδίας, την Φέγενοορντ, πήρε μεταγραφή στην Ρεάλ Μαδρίτης το 2007 έναντι του ποσού των 13.500.000 ευρώ, κατάκτησε πρωτάθλημα με τη «βασίλισσα», πάτησε τα γήπεδα της Premier League με την Έβερτον και την Ρέντινγκ και τελευταία βλέπει τις μετοχές του να είναι σε... ελεύθερη πτώση.

Από την Σέφιλντ και την Καϊσέρι, στην Αραβία για την Μπανίγιας. Στα 29 του φαίνεται ότι το ποδόσφαιρο δεν τον... ψήνει ιδιαίτερα και είπε να το ρίξει στη μουσική! Μάλιστα, κυκλοφορεί και το τραγούδι του με τίτλο «Paranoia». Εύστοχος τίτλος! Με τόσο ταλέντο μόνο... παρανοϊκός θα πρέπει να είσαι ώστε στα 29 σου να μην έχεις ομάδα.

Royston Drenthe:

2007: Signed by Real Madrid for €13.5 million

2017: Releases his first rap song, ‘Paranoia’ https://t.co/Mu5cId65Do pic.twitter.com/lsAyNKpcLl

— Bleacher Report UK (@br_uk) February 8, 2017