Ο Ντεμπελέ έδειξε ψήγματα του ταλέντου του στην αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με την Λειψία. Οι Βεστφαλοί πήραν το προβάδισμα με γκολ του Ομπαμεγιάνγκ, όμως η ενέργεια του 19χρονου εξτρέμ είναι όλα τα λεφτά. Αυτή, μάλιστα, ήταν η όγδοη ασίστ του στην Bundesliga, περισσότερες από κάθε άλλον. Απολαύστε τον!

Ousmane Dembele is too good.. only 19 pic.twitter.com/I8AoPqmRV3

