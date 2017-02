«Don't take me home» (vid)

Η χρονιά των Δράκων το 2016, με την Ουαλία να κάνει τρελά πράγματα στο Euro και να φτάνει μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Η παραγωγή του Τζόνι Όουεν με τίτλο «Don't take me home» ανατρέχει στο παρελθόν της εθνικής ομάδας της Ουαλίας, αλλά και την πρόσφατη μεγάλη επιτυχία των παικτών του Κρις Κόλμαν. Ο Γκάρεθ Μπέιλ παρουσίασε το τρέιλερ μέσα από ένα tweet!

Don't Take Me Home!!! An amazing summer @FAWales TogetherStronger pic.twitter.com/gEZsXt1oTN

— Gareth Bale (@GarethBale11) February 3, 2017