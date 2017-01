Πλήρης επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του Gazzetta.gr για τον διεθνή άσο της Γουότφορντ.

Η Γουότφορντ ανακοίνωσε τον εξάμηνο δανεισμό του Χουάν Κάρλος Παρέδες στον Ολυμπιακό με οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι, όπως αναμενόταν. Ο Παρέδες έφτασε τα ξημερώματα της Τρίτης στην Αθήνα για να περάσει εξετάσεις και να κλείσει και τυπικά στους Πειραιώτες.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ

Παίκτης του Ολυμπιακού ο Παρέδες. Ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του αμυντικού από το Εκουαδόρ, Χουάν Κάρλος Παρέδες Ρεάσκο, από την αγγλική Γουότφορντ.

ΤΟ WHO IS WHO ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ