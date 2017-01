Έχασε δύο πέναλτι σε ένα λεπτό! (vid)

Η Φούλαμ υποδέχθηκε την Χαλ για το Κύπελλο και σε μία από τις πιο παράξενες φάσεις της σεζόν ο Ερνάντες έχασε δύο πέναλτι μέσα σε ένα λεπτό! Ο επιθετικός της Χαλ αρχικά είδε τον γκολκίπερ των γηπεδούχων να αποκρούει και να του κάνει νέο πέναλτι! Έτσι, πήρε ξανά φόρα και είδε για ακόμη μία φορά τον Μπετινέλι να του λέει «όχι»! Για την ιστορία η Φούλαμ κέρδισε με 4-1.

Bettinelli saves first penalty but causing another one... #facup #ffc pic.twitter.com/DP8jexIW06

— Robert T. Błaszczak (@RobertBlaszczak) January 29, 2017